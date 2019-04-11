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Игрок «Спартака» сломал нос американцу в Москве

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Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев вступил в конфликт с американцем Майклом Коу Джоном Эли в Москве, в ходе которого сломал ему нос. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утром 11 апреля Гулиев, находясь за рулем Mercedes, двигался по улице Краснопрудная. На светофоре спортсмен не пропустил пешеходов и проехал на красный, задев Эли. По словам свидетелей, после этого Гулиев выскочил из автомобиля и начал размахивать руками. Конфликт мужчин перерос в драку.

По словам самого футболиста, спор возник из-за иностранца — он якобы ударил машину. В итоге Эли получил удар по лицу, который привел к перелому костей носа. От госпитализации американец отказался и отправился в полицию вместе с Гулиевым. По данным газеты, в отделении игрок «Спартака» предложил пострадавшему оплатить лечение, дал денег и извинился.

«В конечном счете Майкл растрогался и написал заявление, что не имеет претензий», — пишет «Московский комсомолец».

В настоящий момент в СИЗО находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». За две драки, устроенные в центре Москвы, их поместили в Бутырку, где они пробудут до сентября.

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