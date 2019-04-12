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«Спартак» накажет ударившего пешехода футболиста

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Аяз Гулиев

Руководство московского «Спартака» применит к полузащитнику клуба Аязу Гулиеву дисциплинарные санкции. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — утверждается в заявлении «Спартака». Отмечается, что несмотря на то, что Гулиев и пострадавший уладили конфликт, руководство клуба накажет игрока.

Утром 11 апреля Гулиев вступил в конфликт с американским туристом. Полузащитник был за рулем Mercedes. Он проигнорировал сигнал светофора и проехал по пешеходному переходу, задев американца. Иностранец якобы ударил по автомобилю, чем вызвал агрессивную реакцию Гулиева. Завязалась драка, в результате которой турист получил перелом носа.

В настоящий момент в СИЗО находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». За две драки, устроенные в центре Москвы, их поместили в «Бутырку», где они пробудут до сентября.

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