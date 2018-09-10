Бывший нападающий «Арсенала» сломал челюсть таксисту

Бывший форвард лондонского «Арсенала» датчанин Никлас Бендтнер обвинен в нападении на таксиста в родном для себя Копенгагене. Об этом сообщает Goal.

Инцидент произошел 8 сентября. Местный таксист, работающий в компании DanTaxi, обратился в полицию по поводу нападения, указав имя 30-летнего Бендтнера. У пострадавшего диагностирован перелом челюсти. В полиции не прокомментировали причастность футболиста к нападению.

Бендтнер выступает в чемпионате Дании с 2017 года. В составе клуба «Русенборг» форвард принял участие в 70 матчах и забил 32 года. Форвард также известен выступлениями за лондонский «Арсенал» и немецкий «Вольфсбург». Кроме того, Бендтер привлекается к играм национальной команды. На его счету 80 игр и 30 забитых мячей за сборную.

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