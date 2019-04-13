Футболист ЦСКА впервые забил за клуб ударом с центра поля

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Видеозапись появилась на канале «Матч ТВ» в RuTube.

Обляков отличился на 14-й минуте. Полузащитник без свистка судьи пробил со штрафного из центрального круга и отправил мяч за спину вратарю. Гол был засчитан. Этот мяч стал для Облякова первым в составе ЦСКА, за который он играет с лета 2018 года.

Результативное действие игрока не помогло армейцам победить. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Оренбурга».

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