Аутсайдер РПЛ на последних секундах лишил ЦСКА победы

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Текстовая трансляция велась на «Ленте.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Первый гол в этом матче забил полузащитник армейцев Никола Влашич на 25-й минуте. Увеличил преимущество хозяев форвард Федор Чалов на 64-й. На 87-й минуте уфимцы сократили отставание усилиями полузащитника Ловро Бизяка. Гости сравняли счет за 30 секунд до окончания матча — отличился нападающий Сильвестр Игбун.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на третьем месте. Москвичи набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов. «Уфа» с 15 очками идет предпоследней, 15-й.

В следующем туре армейцам предстоит сыграть со «Спартаком». «Уфа» примет «Ростов».

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