Тренер клуба РПЛ разглядел в призывах фанатов его уволить заговор начальства

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отреагировал на призыв болельщиков клуба отправить его в отставку. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

46-летний Аленичев убежден, что за обращением болельщиков «Енисея» к губернатору Красноярского края Александру Уссу стоит директор клуба Денис Рубцов. По словам тренера, сам текст сочинил спортивный директор «Енисея» Денис Петровский. Аленичев также заявил, что история с его задержанием за вождение в пьяном виде также является провокацией со стороны функционеров, которые «полны упреков» к нему и старшему тренеру команды Егору Титову.

12 марта в сообществе болельщиков «Енисея» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована запись с обращением к главе Красноярского края Уссу с просьбой уволить Аленичева. В тексте тренеру и его помощнику Титову приписывают «позорящие клуб пьяные скандалы».

19 ноября 2018-го сотрудники ГИБДД Красноярска задержали Аленичева за вождение в пьяном виде. Специалист отрицал факт алкогольного опьянения. По его словам, акция была спланирована с целью испортить его репутацию.

Аленичев возглавил «Енисей» в 2017-м. Специалист вывел команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но в элитном дивизионе команда выступает неудачно. После 19 туров РПЛ «Енисей» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Клуб набрал всего 11 очков, потерпев 12 поражений в чемпионате.

Аленичев известен по работе в тульском «Арсенале» и московском «Спартаке». Как игрок он также выступал за «Спартак». Помимо столичного клуба в его послужном списке значатся итальянские «Рома», «Перуджа», а также португальский «Порту», вместе с которым россиянин выиграл Лигу чемпионов в 2004-м.

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