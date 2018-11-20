Аленичев пойдет под суд за вождение в пьяном виде

Главному тренеру Енисея Дмитрию Аленичеву грозит лишение прав и штраф, суд по его делу состоится в ближайший месяц. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

46-летний специалист может лишиться водительских прав на срок от полутора до трех лет. Также Аленичева могут обязать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

19 ноября тренер отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и утверждал, что сотрудники ГИБДД появились по наводке недоброжелателей. Аленичев видит в случившемся попытку испортить его репутацию.

Ранее 19 ноября красноярские СМИ сообщили о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде. В материале отмечалось, что он грубо вел себя с сотрудниками полиции, позволял себе оскорбления. Также приводились показания анонимных источников о том, что тренер якобы покинул один из городских баров нетрезвым.

«Енисей» под руководством Аленичева занимает 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб одержал лишь одну победу в 14 турах.

Аленичев известен по своей работе в московском «Спартаке». Он долгое время выступал за московский клуб в качестве футболиста (1994-1998, 2004-2006). Кроме того, как полузащитник защищал цвета «Порту» и «Ромы». В составе португальского клуба он завоевал кубок Лиги чемпионов в 2004 году.

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