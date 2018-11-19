Бывший тренер «Спартака» напился и попался

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев задержан за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает красноярское издание Newslab.ru.

Инцидент произошел 17 ноября. Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем клубного автомобиля Hyundai. Правоохранительные органы анонимно оповестили из одного из баров Красноярска о том, что выпивший посетитель собирался сесть за руль. При задержании Аленичев, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и грубо по отношению к сотрудникам ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование .

«Енисей» под руководством 46-летнего специалиста занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В 14 матчах РПЛ красноярский клуб выиграл лишь однажды и потерпел 10 поражений.

С июня 2015-го по июль 2016-го Аленичев возглавлял московский «Спартак». Он был отправлен в отставку после того, как москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Аленичев долгое время выступал за красно-белых в качестве игрока (1994 — 1998, 2004 — 2006). Он также становился обладателем кубка Лиги чемпионов в составе португальского «Порту». На счету Аленичева 55 матчей и шесть мячей в составе сборной России.

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