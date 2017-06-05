Аленичев нашел работу в ФНЛ

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» объявил о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера. Об этом сообщается на сайте красноярской команды.

44-летний специалист подписал с «Енисеем» двухлетний контракт. Последним местом работы Аленичева был московский «Спартак», который он покинул летом прошлого года после того, как красно-белые не сумели выйти в групповой этап Лиги Европы.

В сезоне-2016/17 «Енисей» под руководством Андрея Тихонова занял третье место в первенстве ФНЛ и добился права сыграть в стыковых матчах, но уступил тульскому «Арсеналу» по сумме двух встреч и не смог выйти в премьер-лигу. Специалист 1 июня возглавил самарские «Крылья Советов».