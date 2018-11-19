Обвиненный в пьяной езде Аленичев оправдался

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о задержании сотрудниками ГИБДД. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Аленичева, 17 ноября он был в ресторане, но не употреблял спиртного. У него возник конфликт на парковке с другим водителем, а в это же время сотрудники ГИБДД «чудесным образом» проезжали мимо.

«Мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись», — заявил Аленичев. Он также опроверг информацию о том, что повздорил с одним из посетителей ресторана перед тем, как покинуть заведение.

«Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку», — подытожил Аленичев.

Ранее 19 ноября Newslab.ru сообщил о том, что Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в пьяном виде. Утверждалось, что наставник красноярского клуба вел себя грубо и оскорблял полицейских.

После 14 туров «Енисей» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету клуба лишь одна победа в чемпионате.

Аленичев возглавлял московский «Спартак» с июня 2015-го по июль 2016-го. Он покинул клуб после того, как москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, после чего команду принял итальянец Массимо Каррера.

В качестве футболиста Аленичев защищал цвета московского «Спартака» в период с 1994-го по 1998 год. Полузащитник вернулся в стан красно-белых уже в 2004-м, отыграв за команду два сезона. Он также известен выступлениями за итальянскую «Рому» и португальский «Порту», в составе которого выиграл Лигу чемпионов. На счету Аленичева 55 матчей и шесть мячей в составе сборной России.

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