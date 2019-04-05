Тренер ЦСКА оправдал свою ненависть к «Спартаку»

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к «Спартаку». Его слова передает «Чемпионат.com».

Журналисты издания припомнили 48-летнему ветерану его цитату «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский "Спартак"». Овчинников, работающий старшим тренером ЦСКА, подтвердил, что до сих пор недолюбливает красно-белых.

«Убеждения — они на всю жизнь. Думаю, "спартачи" ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я», — заявил он.

Овчинников известен по выступлениям за «Локомотив», «Бенфику», «Порту» и «Динамо». Голкипер по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России. В активе Овчинникова 35 матчей за сборную России. Как тренер Овчинников возглавлял российские «Кубань» и брянское «Динамо», а также работал в Белоруссии, руководя минским «Динамо». С 2014 года он член тренерского штаба ЦСКА.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 апреля на «Открытие-Арене». После 21 тура армейцы занимают четвертое место и имеют в своем активе 37 очков. Красно-белые отстают на одно очко и в случае победы опередят ЦСКА.

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