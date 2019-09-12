Украинский футболист отправлял заработанные в России деньги армии своей страны

Полузащитник Тарас Михалик помогал деньгами украинской армии, пока выступал за московский «Локомотив». Об этом сообщается на YouTube-канале «Бомбардир».

Источник отмечает, что украинский футболист не афишировал свою деятельность. О том, что Михалик финансировал армию, стало известно уже после его ухода из «Локомотива» летом 2019 года. У него возник конфликт с фанатами «Волыни» из Луцка, которые негативно восприняли его приход в команду. Отношения удалось наладить, когда болельщики узнали о том, какую помощь Михалик оказывал армии.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. В составе «железнодорожников» игрок стал чемпионом России и три раза выиграл национальный Кубок. На родине Михалик играл за киевское «Динамо», с которым дважды выигрывал национальное первенство.

За национальную сборную Михалик выступал до 2012 года. Он успел провести 30 матчей.

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