На Украине отреагировали на оскорбления доведенного до слез футболиста

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с оскорблениями в адрес украинского футболиста Романа Зозули, доведенного фанатами до слез. Об этом сообщает УНИАН.

Оскорбительные фанатские речевки в адрес Зозули в МИД назвали «проявлением нетерпимости».

«Позорные оскорбления являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе — естественная черта сознательного гражданина», — заявляют в министерстве.

Ранее стало известно, что матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Альбасете» и «Райо Вальекано» не был завершен из-за поведения болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего Романа Зозули и довели его до слез.

Весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления. В частности, они кричали: «Зозуля, ты нацист». Футболисты «Альбасете» отказались продолжить игру после перерыва, и арбитр принял решение о переносе матча. По информации издания, в раздевалке нападающий заплакал.

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