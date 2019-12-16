Фанаты испанского клуба обозвали украинца нацистом и довели его до слез

Матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Альбасете» и «Райо Вальекано» не был завершен из-за поведения болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего Романа Зозули и довели его до слез. Об этом сообщает ABC.

Весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления. В частности, они кричали: «Зозуля, ты нацист». Футболисты «Альбасете» отказались продолжить игру после перерыва, и арбитр принял решение о переносе матча. По информации издания, в раздевалке нападающий заплакал.

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Прес осудил действия фанатов команды, подчеркнув, что оскорбления выкрикивала только часть болельщиков.

Зозуля играет в Испании с 2016 года. Первой его командой был «Реал Бетис». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах команды, забил три мяча и отдал один результативный пас.

До перехода в испанскую лигу Зозуля выступал за киевское «Динамо» и «Днепр». В сезоне-2014/2015 вместе с днепропетровской командой он стал финалистом Лиги Европы. Кроме того, форвард — бывший игрок сборной Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!