Украинский футболист захотел встречи с россиянами в финале Евро-2020

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал выход команды на чемпионат Европы-2020. Его слова приводит «Футбол 24».

23-летний футболист пожелал, чтобы украинская сборная попала в «проходимую» группу, не уточнив при этом конкретных соперников. При этом Яремчук отдельно добавил, что хотел бы встретиться с россиянами в финале турнира.

Благодаря ничьей в матче с Сербией, Украина обеспечила себе попадание в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы. Церемония пройдет 30 ноября в Бухаресте. Россия и Украина смогут сыграть друг с другом на Евро только начиная со стадии полуфинала. На жеребьевке команды будут разведены.

Россия также гарантировала себе участие в чемпионате Европы. В октябре команда Станислава Черчесова обыграла Кипр и получила путевку на турнир. Тогда главный тренер российской команды отметил, что на Евро его подопечные будут стремиться к максимальному результату, на что отреагировал Яремчук.

Футболист записал на свой счет четыре гола в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. На клубном уровне он представляет бельгийский «Гент».

Последний раз сборные России и Украины встречались на футбольном поле в 1999 году. Тогда в заключительном матче отбора на Евро-2000 команды сыграли вничью 1:1. Этот результат не позволил российской сборной попасть на турнир.

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