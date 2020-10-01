Норвежские неонацисты явились к синагоге в еврейский праздник

Норвежские неонацисты явились к синагоге в Осло в важнейший еврейский праздник Йом-кипур и раздавали листовки антисемитского содержания. Об этом сообщается в газете Dagsavien.

Партия «Северное движение сопротивления» подтвердила, что акцию устроили именно ее сторонники, разместив сообщение о ней у себя на сайте. Листовки, которые раздавали активисты, были направлены против процедуры обрезания и способов приготовления кошерного мяса.

Норвежские правозащитники назвали акцию «крайне провокативной» и призвали власти расследовать инцидент. Отмечается, что радикалам не удалось довести мероприятие до конца, так как вмешались полицейские. Большинство посетителей синагоги, по словам собеседников издания, не заметили произошедшего — они в этот момент находились на богослужении.

В июле текущего года сообщалось, что украинские неонацисты попытались устроить пожар в мечети в канун дня крымско-татарского флага. Злоумышленников арестовали.