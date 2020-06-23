Американского солдата уличили в передаче секретных данных сатанистам-неонацистам

Военнослужащего Армии США обвинили в передаче экстремистской организации секретных данных с целью совершить массовое убийство сослуживцев. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным следствия, 22-летний Итан Мельцер (Ethan Melzer) готовил план по нападению на собственное подразделение из-за идеологической и расовой ненависти. Он передал секретные данные о расположении своей части членам организации «Орден девяти углов», которая известна своими неонацистскими и сатанинскими убеждениями. Также Мельцера обвинили в сотрудничестве с запрещенной в России «Аль-Каидой». В переписке с террористами солдат сообщал, что готов умереть во время нападения. Отмечается, что утечка касалась дислоцированных за рубежом американских войск.

Военнослужащего арестовали 10 июня. Мельцер признал свою вину, официальные обвинения ему предъявят позже.

В Минюсте США считают, что солдата завербовали в 2019 году, спустя год после начала службы в армии. О планах Мельцера совершить теракт ФБР узнало в мае 2020-го.

«Орден девяти углов» — британская экстремистская организация, которая имеет ячейки в других странах. Члены группировки имеют антисемитские и сатанистские убеждения. В частности, они симпатизируют Адольфу Гитлеру и Усаме бен Ладену.

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