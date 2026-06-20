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22:05, 20 июня 2026Мир

Необычный жест Трампа в адрес жены Макрона расшифровали

Панкратов: Трамп уколол Макрона, уделив особое внимание его жене Брижит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попытался уколоть главу Франции Эммануэля Макрона, уделив особое внимание его жене Брижит. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил профайлер Руслан Панкратов, проанализировавший жесты американского лидера.

За последние несколько дней глава США минимум два раза повел себя необычно с Брижит Макрон. Сначала на саммите «Большой семерки» он наспех поздоровался с Макроном, а затем 13 секунд удерживал руку его супруги. Еще один инцидент случился после ужина в Версальском дворце во Франции. Американский президент быстро попрощался с Макроном, однако вновь с особой любезностью простился с Брижит. Сначала они обменялись поцелуями в обе щеки, после чего Трамп положил ей руку на плечо. После этого Брижит вежливо отступила назад. Эксперт допустил, что глава США мог вести себя так намеренно.

«Трамп систематически смещает фокус с президента Франции на его супругу, использует телесный контакт как способ подчеркнуть свое превосходство и опосредованно уколоть оппонента по линии статуса и мужественности. При этом жест выглядит скорее импульсивным и эгоцентричным, чем тонко просчитанным политическим приемом», — рассказал Панкратов.

Ранее президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц попали в курьезную ситуацию на саммите G7. Лидеры на мгновение перепутали жен: рядом с французским лидером оказалась Шарлотта Мерц, а не Брижит Макрон.

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