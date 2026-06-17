Макрон и Мерц попали в курьезную ситуацию из-за жен

Макрон и Мерц перепутали своих жен во время фотосессии на саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц попали в курьезную ситуацию на саммите G7 («Большой семерки»). Лидеры на мгновение перепутали жен: рядом с французским лидером оказалась Шарлотта Мерц, а не Брижит Макрон.

Это произошло во время официальной встречи, когда политики и их супруги приветствовали друг друга перед камерами. В какой-то момент пары перемешались, однако вскоре французский президент схватил за руку жену и подвел к себе, а на ее место встала Шарлотта Мерц. После улыбающиеся политики с женами продолжили позировать фотографам.

Ранее журналист Винсент Эрвуэ назвал саммит G7 саммитом лузеров. Он обратил внимание на то, что рейтинги практически всех лидеров стран-членов опустились до рекордно низких значений.