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21:24, 20 июня 2026Бывший СССР

Глава Херсонской области высказался о «закрытии границ» с Крымом

Сальдо назвал прекращение сообщения с Крымом фейком
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался о прекращении транспортного сообщения с Крымом, назвав эту информацию фейком. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах», — сказал он.

Сальдо призвал не верить ложным сообщениям и полагаться на официальные источники информации, добавив, что ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов резко ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить полуостров в остров.

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