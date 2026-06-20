Глава Херсонской области высказался о «закрытии границ» с Крымом

Сальдо назвал прекращение сообщения с Крымом фейком

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался о прекращении транспортного сообщения с Крымом, назвав эту информацию фейком. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах», — сказал он.

Сальдо призвал не верить ложным сообщениям и полагаться на официальные источники информации, добавив, что ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов резко ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить полуостров в остров.