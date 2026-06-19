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06:58, 19 июня 2026Мир

В России резко ответили на угрозы Киева превратить Крым в остров

Константинов: В заявлениях Федорова о Крыме звучит нацистский подход
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости резко ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить полуостров в остров.

«В заявлениях Федорова звучит нацистский подход. У киевского режима и нацистов одна идеологическая основа», — отметил Константинов.

Спикер также подчеркнул, что жители Крыма уже привыкли к регулярным провокациям и выработали иммунитет на попытки киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал способ, который поможет обезопасить Крым на фоне угроз со стороны Украины.

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