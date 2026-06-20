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21:27, 20 июня 2026Путешествия

В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека

В Турции туристический автобус попал в ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Emilie Madi / Reuters

В Турции туристический автобус попал в ДТП. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Четыре человека погибли, еще 16 пострадали. Пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в провинции Испарта. Предварительно, водитель не справился с управлением на трассе, вследствие чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

Откуда приехали туристы — пока неизвестно.

31 мая сообщалось об аварии с туристическим автобусом на трассе Денизли — Айдын у населенного пункта Саракей. Автобус, ехавший из Измира в курортный город Анталья, врезался в дорожное ограждение и загорелся. Пострадали 33 человека, еще восемь пассажиров спасти не удалось. Среди пострадавших оказалась 20-летняя россиянка, ее госпитализировали.

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