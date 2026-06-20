В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека

В Турции туристический автобус попал в ДТП

В Турции туристический автобус попал в ДТП. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Четыре человека погибли, еще 16 пострадали. Пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в провинции Испарта. Предварительно, водитель не справился с управлением на трассе, вследствие чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

Откуда приехали туристы — пока неизвестно.

31 мая сообщалось об аварии с туристическим автобусом на трассе Денизли — Айдын у населенного пункта Саракей. Автобус, ехавший из Измира в курортный город Анталья, врезался в дорожное ограждение и загорелся. Пострадали 33 человека, еще восемь пассажиров спасти не удалось. Среди пострадавших оказалась 20-летняя россиянка, ее госпитализировали.