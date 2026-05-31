ТАСС: Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции оказалась россиянка

Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции оказалась 20-летняя россиянка, ее госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А. М. 2006 года рождения, она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка», — пояснили дипломаты.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Денизли — Айдын у населенного пункта Саракей. Автобус, ехавший из Измира в курортный город Анталья, врезался в дорожное ограждение и загорелся. Пострадали 33 человека, еще восемь пассажиров спасти не удалось.