Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:50, 31 мая 2026Авто

Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции оказалась россиянка

ТАСС: Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции оказалась россиянка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции оказалась 20-летняя россиянка, ее госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А. М. 2006 года рождения, она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка», — пояснили дипломаты.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Денизли — Айдын у населенного пункта Саракей. Автобус, ехавший из Измира в курортный город Анталья, врезался в дорожное ограждение и загорелся. Пострадали 33 человека, еще восемь пассажиров спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов

    Стало известно о способности голубей ориентироваться при помощи печени

    Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

    Россиянам назвали выдающие мошенников фразы и слова

    В российском городе десятки человек отравились в кафе

    «Радиостанция Судного дня» передала новое зашифрованное слово

    В России связали поведение водителей с качеством жизни

    Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России артиста

    Мендель заявила о страхе украинцев перед отправкой на фронт

    Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok