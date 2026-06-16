МИД Ирана сообщил о важном шаге со стороны США

МИД Ирана: США начали снимать морскую блокаду против Исламской Республики

США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявил замглавы иранского МИД Мажид Тахт-Раванчи, передает РИА Новости.

«Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские и американские представители в пятницу, 19 июня, начнут новый этап переговоров, который будет посвящен атому и санкциям.

15 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился снять морскую блокаду против Исламской Республики. Также он «разрешил» открыть Ормузский пролив.