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12:04, 16 июня 2026Мир

Глава МИД Ирана раскрыл темы нового раунда переговоров с США

Аракчи: Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Иран и США в пятницу, 19 июня, начнут новый этап переговоров, который будет посвящен атому и санкциям. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова приводит РИА Новости.

«В скором времени состоится официальное подписание [меморандума] — вероятно, в пятницу. Место будет определено», — сказал он.

В тот же день начнется новый этап переговоров между американской и иранской делегациями. Целью этой встречи является достижение итоговой договоренности.

Ранее Аракчи называл Женеву вероятным местом подписания соглашения между Ираном и США. Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил, что стороны встретятся в Женеве для подписания меморандума.

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