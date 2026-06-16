Появились подробности о задержанном в российском городе агенте украинских спецслужб

В Чите рассказали подробности о задержанном агенте украинских спецслужб

В Чите рассказали подробности о задержанном агенте украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина был завербован для участия в диверсиях на территории России — для этого он прошел специальную подготовку. Основной задачей агента были сбор и передача информации о критически важных объектах, расположенных рядом с его местом проживания.

39-летний мужчина прибыл из-за границы и легализовался в РФ, после чего для прикрытия устроился на работу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 275 («Государственная измена») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сотрудники силовых структур задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Читы. Предварительно, мужчина был завербован для участия в диверсиях на территории России.