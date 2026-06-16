Ведущая экономика Европы потеряла сотни тысяч рабочих мест

Gesamtmetall: С 2019 года промышленность ФРГ потеряла сотни тысяч рабочих мест

В металлургической и электротехнической промышленности (МЭП) Германии уже два года идет непрерывный процесс сокращения рабочих мест. Об этом сообщил Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ (Gesamtmetall).

По данным Федерального статистического управления, в позапрошлом месяце в МЭП было занято 3,746 миллиона человек. Это на 102 600 меньше, чем в апреле 2025 года. Если же сравнивать с мартом 2026 года, то данный сегмент промышленности утратил 15 600 рабочих мест. Это самое сильное падение с 2020 года. По сравнению с 2019 годом в МЭП было потеряно почти 320 000 рабочих мест.

Комментируя статистику, генеральный директор Gesamtmetall Оливер Зандер заявил, что под угрозой исчезновения в настоящее время находятся еще 300 тысяч рабочих мест. Поэтому правительство должно стимулировать немецкие компании к наращиванию инвестиций. Бизнесу нужны фундаментальные реформы, а не дальнейшие краткосрочные и временные чрезвычайные меры.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести масштабные экономические реформы и предупредил, что у его страны для этого остается все меньше времени. Он признал, что каждый день немецкая промышленность теряет рабочие места, а компании пасуют перед высокими затратами и бюрократической волокитой.