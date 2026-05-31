В ДТП с ехавшим в курортный город автобусом в Турции пострадали 33 человека

В ДТП с междугородним автобусом в Турции, ехавшим из Измира в курортный город Анталья, пострадали 33 человека. Еще восемь пассажиров спасти не удалось, сообщает телеканал TGRT Haber.

Авария произошла на трассе «Денизли—Айдын» у населенного пункта Саракей. Автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. Причины произошедшего устанавливаются.

К месту происшествия были направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные.

Пострадавших доставили в местные больницы. Среди жертв ДТП — девятимесячный ребенок.

Как сообщает РИА Новости россиян, по предварительной информации, нет среди участников ДТП с туристическим автобусом. На данный момент известно, что в салоне находились граждане Турции. Расследование аварии продолжается.

Ранее стало известно об аварии с другим туристическим автобусом в Турции, который ехал из Стамбула в Невшехир на экскурсию по Каппадокии. В результате ДТП пострадали 16 человек.