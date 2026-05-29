15:29, 29 мая 2026Авто

В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

Виктория Клабукова

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

В Турции в аварию попал туристический автобус. Пострадали более десяти человек, пишет издание Sabah.

ДТП произошло на трассе Аксарай — Невшехир. Маршрут направлялся из Стамбула в Невшехир на экскурсию по Каппадокии. При спуске с холма по скользкой от дождя дороге автобус внезапно занесло: он пересек разделительную полосу и вылетел на встречную. На место происшествия прибыли экстренные службы. В салоне находилось 45 пассажиров, два водителя и один помощник. В результате аварии пострадали 16 человек, их госпитализировали. Травмы оцениваются как легкие. Остальных пассажиров доставили в пункт назначения на другом автобусе.

Предыдущая авария с участием туристического автобуса произошла в Турции только в конце прошлой недели. 24 мая в результате аналогичного ДТП пострадали 46 человек. Автобус вылетел с трассы в поле и перевернулся. ДТП произошло на западе страны у деревни Йылдыран в провинции Чанаккале.

