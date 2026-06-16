Выдавшему приставания к российскому подростку за помощь ему мигранту вынесли приговор

В Петербурге суд приговорил мигранта к 3 годам за попытку усадить девочку в машину

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Али Хашимжанова к трем годам колонии-поселения из-за его попытки силой усадить 15-летнюю девочку в свою машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что в 2025 году мужчина обнял, силой прижал к себе девочку и стал ее целовать в щеки. После этого он попытался затолкать ее в машину. Его остановили очевидцы.

Фигурант вину не признал. Он заявил, что хотел помочь подростку спрятаться от дождя.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе чемпиона России и его подельников задержали за расправу над молодым человеком.