Покинувшая ОПЕК страна перешла к массовой распродаже нефти

Reuters: ОАЭ продала азиатским покупателям не менее 30 млн баррелей нефти в июне

После выхода из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Объединенные Арабские Эмираты перешли к массовой продаже нефти азиатским покупателям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В первой половине июня Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) реализовала на спотовом рынке как минимум 30 миллионов баррелей нефти марок Das, Upper Zakum и Umm Lulu. Эти сорта добываются в Персидском заливе, а их экспорт идет через Ормузский пролив.

Импортерами выступили нефтеперерабатывающие заводы из Индии, Китая, Южной Кореи и Японии. При этом некоторые партии продавались по ценам, не превышающим дубайские эталоны нефти (марка Dubai Crude и производный от нее индекс), с отгрузкой в ​​период с июня по август. Завышенный ценник мог бы отпугнуть потенциальных покупателей.

ОАЭ покинули ОПЕК 1 мая 2026 года. Срочный выход из состава отраслевой организации в ближневосточной стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

