Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче чемпионата мира

Сборная Нидерландов разгромно победила Швецию со счетом 5:1 в матче чемпионата мира

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «NRG Стэдиум» в США и завершилась со счетом 5:1. На пятой минуте счет открыл нападающий Брайан Бробби. На 17-й минуте он сделал дубль. На 47-й минуте отличился полузащитник Коди Гакпо. Он оформил дубль через семь минут. На 59-й минуте отставание шведов сократил хавбек Энтони Эланга. На 89-1 минуте отличился голландский полузащитник Крисенсио Саммервилл.

Таким образом, сборная Нидерландов возглавляет группу F, набрав четыре очка. Швеция находится на втором месте с тремя очками. Еще две сборные квартета — Япония и Тунис — сыграют между собой 21 июня в 7:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).