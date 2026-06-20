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22:08, 20 июня 2026Россия

На СВО погиб экс-замгубернатора российского региона

На СВО погиб экс-замгубернатора Югры Золотухин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: страница Ивана Ямашева во «ВКонтакте»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб экс-замгубернатора Югры майор Алексей Золотухин. Об этом сообщил глава города Нягани Иван Ямашев в соцсети «ВКонтакте».

48-летний политик оставил свой пост в 2025 году и пошел добровольцем. Он погиб 13 июня 2026 года.

В составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с правоохранительными органами. Также он возглавлял рабочую группу по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР).

В марте в зоне проведения СВО погиб депутат Железногорской гордумы Николай Ключников. Он ушел добровольцем в августе 2024-го. До этого он помогал бойцам, находясь на гражданке.

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