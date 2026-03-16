Российский депутат погиб в зоне СВО

Депутат Железногорской гордумы Ключников погиб в зоне СВО

Депутат Железногорской гордумы Николай Ключников погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ключников ушел добровольцем в августе 2024-го. До этого он помогал бойцам, находясь на гражданке, рассказал глава области. В 2025 году получил ранение и вернулся с фронта на лечение, однако затем вернулся в зону СВО.

«Николай Ключников был редким, отзывчивым и надежным человеком: о таких говорят — с ним можно идти в разведку. Таким он и останется в нашей памяти», — написал Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника Ильмиямина Абдуллаева в зоне СВО. По ее словам, Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых.