Российский депутат погиб в зоне СВО

17:54, 16 марта 2026Россия

Депутат Железногорской гордумы Ключников погиб в зоне СВО
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Депутат Железногорской гордумы Николай Ключников погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ключников ушел добровольцем в августе 2024-го. До этого он помогал бойцам, находясь на гражданке, рассказал глава области. В 2025 году получил ранение и вернулся с фронта на лечение, однако затем вернулся в зону СВО.

«Николай Ключников был редким, отзывчивым и надежным человеком: о таких говорят — с ним можно идти в разведку. Таким он и останется в нашей памяти», — написал Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника Ильмиямина Абдуллаева в зоне СВО. По ее словам, Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых.

