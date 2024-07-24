Депутат сообщила о гибели своего помощника на СВО

Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника в Госдуме Абдуллаева на СВО

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника в зоне СВО. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев», — сообщила депутат.

По ее словам, Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Останина охарактеризовала своего помощника как настоящего патриота, который не побоялся отдать жизнь за Родину. Депутат подчеркнула, что мужество и самоотверженность ее помощника заслуживают глубокого уважения.

Ранее в зоне СВО погиб заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов. Российский артист был мобилизован в сентябре 2022 года. В 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров присвоил Ханову звание заслуженного артиста республики.