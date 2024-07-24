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21:36, 24 июля 2024Россия

Депутат сообщила о гибели своего помощника на СВО

Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника в Госдуме Абдуллаева на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alex Fedorenko / Unsplash

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника в зоне СВО. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев», — сообщила депутат.

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По ее словам, Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Останина охарактеризовала своего помощника как настоящего патриота, который не побоялся отдать жизнь за Родину. Депутат подчеркнула, что мужество и самоотверженность ее помощника заслуживают глубокого уважения.

Ранее в зоне СВО погиб заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов. Российский артист был мобилизован в сентябре 2022 года. В 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров присвоил Ханову звание заслуженного артиста республики.

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      Артём Верейкин
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