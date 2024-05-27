В зоне СВО погиб россиянин, оправданный за расстрел напавших на его дом преступников. С ним простились все односельчане

Оправданный за расстрел четырех преступников Григорьев погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, оправданный за расстрел четырех преступников, напавших в состоянии алкогольного опьянения на его дом и семью в 2016 году.

Адвокат Григорьева Алексей Пешков уточнил, что россиянин отправился в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации. Он служил в должности оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — был заряжающим, работал в паре с наводчиком.

В понедельник, 27 мая, военнослужащего похоронили в родном селе. Проститься с ним пришли все односельчане — порядка 200 человек.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В машину с Григорьевым попал украинский дрон

В день гибели боец вместе с водителем и оператором перемещался на автомобиле к передовой, когда транспортное средство атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Прямое попадание в машину. Шансов ни у кого не было, потому что в машине был боезаряд», — сообщил правозащитник.

За время службы Григорьеву вручили орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова и «За отвагу». Последней его наградили 9 мая. Спустя четыре дня он погиб.

У мужчины остались двое несовершеннолетних детей и жена. Известно, что его сыну 11 лет, а дочери — 15. Адвокат бойца отмечает, что его супруга держится стойко и уже планирует начать оформление документов, в том числе на получение выплат.

Погибшего бойца охарактеризовали как смелого человека и мастера своего дела

Адвокат Григорьева отметил, что дружил с погибшим. Он назвал этот случай дружбы единственным за 36 лет своей работы.

Я к нему несколько раз в году приезжал, он ко мне приезжал. Он был мастером. Прошел какие только мог курсы, касающиеся работы газоэлектросварщиком и электросварщиком. У него все лицензии, все категории были. Таких людей наперечет, наверное, во всей области Алексей Пешков адвокат

По его словам, Григорьев не сломался после тяжелого судебного процесса и был востребованным специалистом и бойцом по жизни. «Никого и ничего не боялся. Смелый, мужественный парень был. Вот так он и воевал», — охарактеризовал покойного Пешков.

На похоронах солдата присутствовали не только родственники и близкие друзья, но и люди, приехавшие из других городов. Некоторые из них говорили, что если бы тело Григорьева привезли в выходные, то на прощание с ним пришли бы не 200 человек, а 2000.

На дом Григорьева в Новый год напали пять человек под действием алкоголя и наркотиков

1 января 2016 года Григорьев праздновал Новый год с супругой, братом, его супругой, дочерью и экс-женой третьего брата, которая попыталась дозвониться с телефона хозяина дома до своей знакомой. Сожитель россиянки, увидев пропущенный вызов, перезвонил и услышал в трубке мужской голос, что вызвало у него ревность.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате мужчина собрал знакомых и приехал к Григорьеву домой. Хозяин дома и его брат вышли на улицу, после чего началась драка. Григорьев побежал в дом за охотничьим ружьем. В этот момент один из нападавших погнался за ним с ножом, но получил в ответ огнестрельное ранение. После этого хозяин жилища произвел еще четыре выстрела в людей, избивавших его родственника.

Прибывшие полицейские обнаружили тела трех мужчин и женщины, а также еще одного раненого. Трое нападавших, включая женщину, имели судимости за убийство, еще двое — за кражу. Все они, как показала экспертиза, в момент совершения преступления были пьяны и находились под действием наркотиков.

В результате хозяина дома обвинили в убийствах и арестовали. На допросе он заявил, что защищал свою семью. Случай Григорьева вызвал общественный резонанс. Петиция в его поддержку собрала 14 тысяч подписей. Мужчину под подписку о невыезде освободили в результате вмешательства в дело главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.