«Пошел на задание и погиб, как мужчина». Военкор «Известий» Семен Еремин умер от ранений после атаки дрона в зоне СВО

«Известия» сообщили о гибели военкора Еремина в зоне СВО после атаки FVP-дрона

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом издание сообщило 19 апреля.

Позднее в редакции уточнили, что военкора атаковал FVP-дрон во время подготовки репортажа. После второго сброса с беспилотника журналист получил ранения, от которых впоследствии умер.

Семену Еремину было 42 года. Его последний сюжет из села Приютное о борьбе с БПЛА показали в эфире телеканала РЕН ТВ в пятницу вечером.

Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года

Семен Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, рассказали «Известия». Вместе со съемочной группой он снимал репортажи из Волновахи в марте, когда российские военные взяли город под контроль и сняли на въезде украинский флаг.

В ноябре 2022 года военкор первым посетил Майорск в Донецкой народной республике (ДНР). Он освещал работу танковых бригад на авдеевском и других направлениях, фиксировал обстрелы Донецка.

Еремин присутствовал в поселке Водяное во время штурмов в феврале 2023 года, тогда он рассказывал, что во время репортажей происходили непрерывные обстрелы, военным и журналистам приходилось постоянно соблюдать режим маскировки.

Также военкор в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Военкор Сладков уточнил место гибели Еремина

Военкор ВГТРК Александр Сладков в Telegram-канале уточнил место гибели коллеги. По его словам, это произошло под Угледаром в ДНР.

Знаю все подробности, но пусть скажут военные наши, это их компетенция. Пошел на задание и погиб, как мужчина. И жил достойно Александр Сладков военкор

Сладков назвал Еремина необычным репортером

Коллега назвал Семена Еремина необычным репортером, отметив, что они находились в приятельских отношениях.

Я Сему уважал очень. По поступкам же судим. А Еремин Семен, он был очень необычным репортером Александр Сладков военкор

По словам Сладкова, корреспондент никогда не поддавался панике при обстрелах, вел себя так, как будто ничего не происходило.

Военкор Юрий Котенок также подтвердил гибель коллеги. «Снова тяжелая потеря в наших рядах», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно о смерти американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас. До этого сообщалось, что он пропал в Донецке. МВД республики объявило его в розыск. При этом он оказался гражданином России, о чем сообщило агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.

