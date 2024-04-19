Военкор «Известий» погиб в зоне СВО
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВОСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте издания.
Обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Еремин работал в зоне СВО с ее начала в феврале 2022-го.
За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Осенью прошлого года в результате атаки беспилотников в Запорожской области погиб корреспондент «России 24» Борис Максудов.