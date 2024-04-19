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22:31, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Военкор «Известий» погиб в зоне СВО

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте издания.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Еремин работал в зоне СВО с ее начала в феврале 2022-го.

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Осенью прошлого года в результате атаки беспилотников в Запорожской области погиб корреспондент «России 24» Борис Максудов.

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      Марина Совина
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