Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

Соловьев сообщил о смерти военкора Максудова, раненного при атаке БПЛА накануне

Корреспондент «России 24» Борис Максудов умер из-за ранений, полученных в результате удара беспилотника в Запорожской области. После эвакуации в медицинское учреждение состояние Максудова резко ухудшилось. Об этом сообщил в прямом эфире журналист Владимир Соловьев. Он также рассказал, что Максудов работал в зоне специальной военной операции (СВО) с первых дней и неоднократно снимал репортажи из Донецка.

Журналисты снимали репортаж на позициях российских военных в Запорожье

ВГТРК опубликовала видео, на котором видно, как раненого Максудова несут на носилках, первую медицинскую помощь ему оказывали на месте. Когда журналисты шли через поле, военкор записал короткое видео, на котором рассказал о происходящем.

Все хорошо просматривается, простреливается, особенно с неба. Нам повезло, что сейчас небо затянуто облаками. Но никто не гарантирует, конечно, то, что тут дроны не летают. Борис Максудов военкор ВГТРК

По словам журналистов, работавших в зоне СВО с Максудовым, дроны атаковали группу после съемок. «Ребята выходили с позиций, причем стреляли по ним дважды с интервалом в несколько минут. Беспилотники сбрасывали боеприпасы от подствольного гранатомета», — говорится в репортаже.

Издание Baza со ссылкой на источники сообщает, что днем 22 ноября Максудов вел съемку недалеко от села Мирного, когда с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Mash уточняет, что журналист снимал репортаж о 503-м мотострелковом полке. Военкор получил осколочные ранения, открытые переломы конечностей, и у него оторвало пальцы. Максудова доставили в военный госпиталь Токмака, откуда ночью решили перевести его в Джанкой. Однако, несмотря на усилия медиков, по дороге он скончался.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России сообщало об ударе ВСУ по группе журналистов

Как сообщили в Минобороны России, 22 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области.

В ведомстве также заявляли, что в результате атаки корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил ранения, отмечалось, что его эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны России. «Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорилось в сообщении.