Умер получивший ранение корреспондент «России 24»

Корреспондент Максудов, получивший ранение в Запорожской области, скончался

Умер корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение осколочным снарядом в Запорожской области. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений, ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал Соловьев.

О ранении журналиста стало известно 22 ноября. В Минобороны России рассказали, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, в числе которых был Максудов. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение ведомства.

Борис Максудов окончил Сочинский государственный университет по специальности «Русская и зарубежная литература». С 2005 по 2007 год он работал корреспондентом-журналистом в ГТРК «Сочи», затем снимал репортажи для «Нового Телевидения Кубани» и канала «ТВ Центр». Последние несколько лет журналист работал корреспондентом на «России 24».