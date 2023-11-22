Корреспондент «России 24» получил осколочные ранения в Запорожской области

Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение осколочным снарядом в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов под Запорожьем. В их числе оказался Максудов.

Его эвакуировали в медучреждение Минобороны. Журналисту оказали всю необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

7 ноября стало известно, что в Донбассе под обстрел попали журналисты РИА Новости. Сообщалось, что никто из сотрудников СМИ при этом не пострадал.

В октябре во время обстрела в Донецке пострадал журналист газеты «Известия» Евгений Быковский. Он был доставлен в одну из городских больниц. Под обстрел города также попал фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин.