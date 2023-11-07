Журналисты РИА Новости попали под обстрел в Донбассе

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке

Журналисты информагентства РИА Новости попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале.

«Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали», — говорится в публикации.

Уточняется, что в центре города было слышно не менее трех-четырех прилетов. По данным агентства, снаряды падали недалеко от социальных учреждений, есть раненые.

1 ноября сообщалось, что ВСУ обстреляли с беспилотного летательного аппарата бригаду энергетиков в Донецке. Министерство угля и энергетики ДНР заявило, что в результате получил ранение водитель оперативно-восстановительной бригады.

В октябре при обстреле Донецка были ранены три журналиста «Известий». Сотрудников издания госпитализировали.