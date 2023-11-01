ВСУ обстреляли бригаду энергетиков в Донецке

Министерство энергетики ДНР: ВСУ с БПЛА остреляли бригаду энергетиков в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) бригаду энергетиков в Донецке. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

«На бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении.

По данным министерства, водитель оперативно-восстановительной бригады получил ранение. После оказания первой помощи, его доставили в медицинское учреждение.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ не могут добиться успехов на фронте и поэтому стараются бить по гражданскому населению и инфраструктуре.