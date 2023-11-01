В ДНР рассказали о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

Гагин: ВСУ на фоне провалов на фронте стараются бить по мирному населению

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), не добиваясь успехов на фронте, стараются бить по гражданскому населению и инфраструктуре. В этом их обвинил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от Владимира Зеленского», — заявил он. Чиновник также отметил, что украинские военные намеренно повторно обстреливают районы, в которые после бомбежек прибывают спасатели и врачи. В очередной раз это случилось в Буденновском районе Донецка, там при повторном обстреле пострадали мирные жители.

31 октября при обстреле в Донецке получили ранения журналист «Известий» Евгений Быковский и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Предположительно, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня.