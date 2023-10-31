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21:05, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Журналист ТАСС попал под обстрел в Донецке

Фотокорреспондент ТАСС Ягодкин попал под обстрел ВСУ в Донецке

Фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин попал в зону артиллерийского обстрела со строны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам журналиста, это случилось в Буденновском районе Донецка. Он заявил, что ВСУ нанесли не менее трех массированных ударов, есть пострадавшие.

В числе пострадавших, по данным ТАСС, оказался и корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Как сообщил корреспондент агентства, он получил ранение.

Ягодкин отметил, что украинская армия била по гражданскому объекту. Также он предположил, что удары были нанесены из реактивной системы залпового огня.

Ранее 31 октября сообщалось, что в Донецке начался крупный пожар после обстрела со стороны ВСУ. Предположительно боевой снаряд попал в цистерну с горюче-смазочными материалами.

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      Мария Большакова
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