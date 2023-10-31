В Донецке начался крупный пожар после обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости: в Донецке начался крупный пожар в результате обстрела ВСУ

В Донецке начался крупный пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, снаряд попал в цистерну с горюче-смазочными материалами, сообщает РИА Новости.

«Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», — сообщила журналистам местная жительница.

По данным агентства, обстрел продолжился, несмотря на работу пожарных расчетов на месте происшествия.

27 октября стало известно об ударе ВСУ противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM по Донецку.