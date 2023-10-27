ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM

ВСУ ударили по центру Донецка противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку противорадиолокационной ракетой. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 — город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — говорится в сообщении.

Ранее украинская армия нанесла удар по жилым домам в Калининском районе Донецка. В результате обстрела оказались повреждены многоквартирные дома на улицах Капитана Ратникова и Разенкова и на проспекте Ильича.