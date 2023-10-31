Российский журналист пострадал при обстреле Донецка

Журналист «Известий» Евгений Быковский ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Журналист «Известий» Евгений Быковский получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Быковский с места ранения был отправлен в одну из городских больниц. В то же время на сайте издания указывается, что пострадали три сотрудника, которые были доставлены в больницу.

В ходе обстрела города также пострадал журналист агентства ТАСС Дмитрий Ягодкин. По его словам, все произошло в Буденновском районе города, украинские военные нанесли не менее трех массированных ударов.