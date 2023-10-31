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21:23, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Российский журналист пострадал при обстреле Донецка

Журналист «Известий» Евгений Быковский ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Журналист «Известий» Евгений Быковский получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Быковский с места ранения был отправлен в одну из городских больниц. В то же время на сайте издания указывается, что пострадали три сотрудника, которые были доставлены в больницу.

В ходе обстрела города также пострадал журналист агентства ТАСС Дмитрий Ягодкин. По его словам, все произошло в Буденновском районе города, украинские военные нанесли не менее трех массированных ударов.

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      Марина Совина
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