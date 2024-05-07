«По зову сердца поехал на СВО». Отец 10 детей погиб в зоне спецоперации

В зоне СВО на Украине погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб уроженец Бурятии Анатолий Ринчинов. Мужчина был женат и воспитывал 10 детей.

В некрологе говорится, что Ринчинов никогда не стоял в стороне и по зову сердца поехал на СВО. Прощание с ним состоится в городе Улан-Удэ в Иволгинском районе.

По данным местных СМИ, мужчина не дожил до своего 60-летия два дня — 14 января 2024 года он попал под артиллерийский огонь противника. Уточняется, что многодетный отец добровольно подписал контракт с Минобороны.

Год назад в зоне СВО погиб 50-летний многодетный отец из Бурятии

В начале мая 2023 года администрация Иволгинского района сообщила о гибели в ходе спецоперации многодетного отца из Бурятии Владимира Хагая.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В феврале 50-летний россиянин решил подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Хагая не стало 18 апреля. Мужчину похоронили 1 мая в Иволгинском районе. На церемонии прощания выступил первый заместитель министра финансов Бурятии Ленск Матханов. Он выразил соболезнования родственникам погибшего военного.

Хагая наградили орденом Мужества посмертно. У него остались жена и трое сыновей.

Путин подписал указ о распространении выплат на взрослых детей бойцов СВО в случае гибели

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность осуществления выплат совершеннолетним детям погибших бойцов-участников специальной военной операции (СВО) в случае отсутствия других членов семьи, имеющих право на такие выплаты.

В январе Путин поддержал соответствующее предложение спикера Народного совета ДНР Артема Жоги, отметив, что «это не проблема, это легко решить».

Глава государства также дал поручение рассмотреть возможность расширения числа получателей выплат членам семей погибших участников СВО с учетом зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.