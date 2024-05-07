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12:18, 7 мая 2024Россия

«По зову сердца поехал на СВО». Отец 10 детей погиб в зоне спецоперации

В зоне СВО на Украине погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб уроженец Бурятии Анатолий Ринчинов. Мужчина был женат и воспитывал 10 детей.

В некрологе говорится, что Ринчинов никогда не стоял в стороне и по зову сердца поехал на СВО. Прощание с ним состоится в городе Улан-Удэ в Иволгинском районе.

По данным местных СМИ, мужчина не дожил до своего 60-летия два дня — 14 января 2024 года он попал под артиллерийский огонь противника. Уточняется, что многодетный отец добровольно подписал контракт с Минобороны.

Год назад в зоне СВО погиб 50-летний многодетный отец из Бурятии

В начале мая 2023 года администрация Иволгинского района сообщила о гибели в ходе спецоперации многодетного отца из Бурятии Владимира Хагая.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В феврале 50-летний россиянин решил подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Хагая не стало 18 апреля. Мужчину похоронили 1 мая в Иволгинском районе. На церемонии прощания выступил первый заместитель министра финансов Бурятии Ленск Матханов. Он выразил соболезнования родственникам погибшего военного.

Хагая наградили орденом Мужества посмертно. У него остались жена и трое сыновей.

Путин подписал указ о распространении выплат на взрослых детей бойцов СВО в случае гибели

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность осуществления выплат совершеннолетним детям погибших бойцов-участников специальной военной операции (СВО) в случае отсутствия других членов семьи, имеющих право на такие выплаты.

В январе Путин поддержал соответствующее предложение спикера Народного совета ДНР Артема Жоги, отметив, что «это не проблема, это легко решить».

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Глава государства также дал поручение рассмотреть возможность расширения числа получателей выплат членам семей погибших участников СВО с учетом зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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