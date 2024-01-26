Путин дал поручение по выплатам для семей участников СВО

Президент Путин дал поручение изучить ситуацию с выплатами семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин дал поручение изучить ситуацию с выплатами семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое поручение глава государства Министерству обороны России, назначающей выплаты, для проверки компании «СОГАЗ», осуществляющей такие выплаты.

Кроме того, российский лидер поручил рассмотреть возможность расширение получателей выплат. «Учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.